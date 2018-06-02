Медленно уходят с рынка: спрос на планшеты в 2019 году значительно упадет

Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку планшетов на следующий год. Как отмечается, отрасль будет продолжать падать, в текущем году будет реализовано 145,5 млн планшетов: падение по сравнению с прошлым годом окажется на уровне 4,3%. В тройку ведущих поставщиков войдут Samsung, Apple и Huawei. В следующем году поставки планшетов по всему миру составят 139,6 миллионов единиц, падение будет равно 4%.

В прошлом месяце контрактные цены на флэш-память снизились на 13-17%, это одно из самых крупных ежемесячных снижений цен с ноября 2017 года. Твердое существует возможность дальнейшего снижения цен и наращивания внутренних объемов памяти мобильных устройств.

Huawei обогнала Samsung и Apple на российском рынке |лектротехники по количеству проданных единиц, хотя в денежном эквиваленте американская компания остаётся на первом месте и занимает треть всего российского рынка.