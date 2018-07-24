Ученые создают телевизор, которым можно управлять лишь движением глаз

Специалисты отмечают, что выбирать любимую передачу станет возможным только лишь одним движением глаз. Авторы проекта подчеркивают, что, в первую очередь, технология предназначена для людей с ограниченными возможностями.

Созданием устройства занимается компания Samsung. Интересно, что в разработке участвуют ученые одного из центров нейропротезирования в Швейцарии. Более того, на конференции в Сан-Франциско уже был представлен прототип модели. Эксперты в настоящий момент проводят исследования, в рамках которых пытаются понять, как реагирует человек, когда увидеть тот или иной фильм. Сообщается, что инженеры создали для этого специальный шлем. Однако перед тем, чтобы начать с ним работать, необходимо нанести на голову определенный гель. Руководство корейской компании отмечает, что технология призвана облегчить жизнь людям, которые по тем или иным причинам не могут двигаться.

Напомним, ранее стало известно, что разработчик Мэтта Мосс показал, как можно управлять iPhone, используя только взгляд. Он даже снял ролик, где наглядно демонстрирует метод, однако, многие пользователи сети усомнились в правдоподобности видео и механизма управления гаджетом.