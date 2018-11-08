В российских тюрьмах будут блокировать сотовую связь

Специальная комиссия начнет разработку устройства для противодействия использованию мобильной связи в колониях.

Для решения поставленной технической задачи госкомиссия по радиочастотам создала специальную рабочую группу из сотрудников правоохранительных и надзорных органов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

Напомним, что в данный момент использование заключенными мобильных телефонов запрещено правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Однако заключенные, несмотря на запрет и тщательный контроль, находят лазейки для получения гаджетов. Сотрудники колоний за первые шесть месяцев 2018 года изъяли более 10 тысяч мобильных устройств как у самих заключенных, так и при попытках их передачи. Исправительные заведения оборудованы специальными устройствами подавления связи, однако полностью решить проблему пока не удается.

На прошлой неделе заместитель главы ФСИН Валерий Бояринев заявил, что в 2019 году в законы будут внесены поправки, запрещающие мобильную связь в колониях и СИЗО. По его словам, операторов связи должны обязать не оказывать свои услуги на территориях исправительных учреждений.

Ранее сообщалось, что после ужесточения внутренних правил пенитенциарных учреждений, касающихся передачи мобильных устройств и их использования, стоимость мобильников на чёрных рынках в колониях выросла в пять раз.