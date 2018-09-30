Лавочка прикрыта: Apple закрыла свой рекламный сервис для российских разработчиков

Компания сделала рассылку писем IOS-разработчикам, в которых сообщала о временной остановке работы сервиса для российских производителей. Это, как отмечается, связано с тем, что в налоговом законодательстве РФ происходят изменения, которые вступят в силу с 2019 года.

Закон обязывает зарубежные компании вставать на учёт в налоговую и самостоятельно платить НДС с продаж в России. Возникло мнение, что закрытие Search Ads приведет к увеличению затрат разработчиков на рекламу. В результате этого закона им придется обращаться к рекламным агентствам и платить дополнительную комиссию. Обойти ограничения можно с помощью аккаунтов в агентским доступом, но американская компания раздает их неохотно.

Дизайнер Apple создал первое в мире кольцо из цельного бриллианта. Драгоценный камень выращивали до тех пор, права он не достигнет необходимого размера, чтобы из него можно было бы сделать кольцо. По официальным данным, самым сложным в работе стал процесс выпиливания нужной формы.

Также отмечается, что американская компания позволила настраивать силу вибрации в некоторых iPhone. Она регулируется с помощью качельки громкости, вместе со звуком можно настроить и силу вибрации. Акции таких компаний как Google, Apple и Amazon на данный момент опускаются, это связано с проблемами ликвидности, доступность денег определяет цену актива. В результате этих изменений большинство ценных бумаг потеряли 30% стоимости.