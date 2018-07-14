Искусственный интеллект будет вычислять террористов по их поведению в социальных сетях

Ученые из России работают над созданием технологии, с помощью которой нейросеть сможет выявлять представителей террористических организаций, в том числе, чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

О планах рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин. Он заявил, что цель разработки состоит в том, чтобы на основе определенного механизма выявлять террористов в интернете. Суть механизма будет состоять, в том числе, в учете поведенческих особенностей индивидов. Именно по внешним признакам поведения планируется выявлять субъектов, представляющих опасность для общества.

Благодаря системе станет возможно делать прогнозы относительно того, являются ли конкретные пользователи сети потенциальной угрозой для общества. Кроме того, позже искусственный интеллект сможет прогнозировать чрезвычайные ситуации различного характера и разрабатывать необходимый комплекс мер, направленный на предотвращение таковых.

Эксперт подчеркнул, что в США и странах Европы в настоящее время уже функционируют механизмы, которые изучают особенности психологии и поведения при участии в подготовке, организации и совершении терактов. Предполагается, что система станет важной частью для повышения кибербезопасности.