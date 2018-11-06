Xiaomi продемонстрировала "умный" туалет, который управляется голосом

12 ноября компания Xiaomi представила публике свою новую разработку, а именно «умный» туалет с функцией голосового управления на базе ассистента Xiao Al.

Созданием необычных аксессуаров для туалета Xiaomi занимается не в первый раз. В прошлом году компания выпустила специальную крышку для унитаза Smart Toilet Cover с функцией подогрева сиденья и воды в биде и борьбы с бактериями благодаря ультрафиолетовому излучению. Крышка стоила примерно 170 долларов. Через некоторое время вышла версия Youth Edition за 115 долларов, однако функций в ней было меньше. Новая модель Xiaomi Smart Toilet Cover AI Version предположительно обойдётся покупателям в 190 долларов.

Управление туалетом совершается голосом либо через специальное приложение на смартфоне. В том случае, если рядом нет смартфона и нет возможности использовать голосовое управление, на корпусе туалета имеется панель управления. На ней расположено около десятка кнопок, отвечающих за разные функции.

Среди заявленных возможностей устройства числятся такие, как регулировка напора и температуры воды, подогрев сиденья, по умолчанию устройство оповестит хозяина, если он не встаёт с туалета более 30 минут. Пользователь сам может выбрать время оповещения. Кроме того, модель оснащена крышкой с автоматическим освежителем воздуха. Владельцы гаджета Mi Band смогут подключить два устройства и настроить автоматический подогрев сиденья при приближении к туалету.

«Умный» туалет появится в продаже в Китае в ближайшее время.