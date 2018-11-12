Компания Xiaomi выпустила туалетную бумагу

Компания Xiaomi расширяет свой профиль — теперь они будут выпускать туалетную бумагу. Видеообзор доступен на сайте Youtube.

Продукт получил название Wuro Xiujia, который не относится к бюджетному варианту. Согласно описанию, бумага разделена на два вида по цвету. Кроме белого классического цвета, существует второй — светло-коричневый, из бамбукового волокна. Каждый тип бумаги имеет 4 слоя утолщения. Преимущество состоит в том, что бумага хорошо впитывает воду, хорошая прочность, а также не включает вредных добавок. Такая туалетная бумага рекомендуется для беременных. Ее можно использовать в качестве средства по уходу за ребенком, а также для самых обычных семейных нужд.

Цена такой бумаги 6,66 долларов. В каждом комплекте прилагается по два рулона — один из классической бумаги, другой из бамбуковой. Кроме того, в комплект также входит «умная» крышка для унитаза, которая называется Tinymu Smart Toilet Seat, производителем которого, также, является Xiaomi. Сейчас этот товар можно найти на официальном сайте Aliexpress.