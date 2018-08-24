С любовью к клиентам: Xiaomi снизили цены в России

До 16 часов Мск 12 ноября официальный российский сайт Xiaomi проводит распродажу техники. Скидки распространяются на смартфоны, пауэрбанки, умные браслеты и другие популярные устройства.

Смартфон Xiaomi Mi 8 упал в цене с 29990 до 28790 рублей. Скидки на представленные модели могут колебаться от 1500 до 4500 рублей. Понедельник считается последним днём распродаж.

Смартфон Xiaomi Mi A2 обновили до Android 9.0 Pie. Эта система на данный момент относится к одной из самых популярных из тех, которые создала американская компания Google. Сейчас пользователи могут воспользоваться бета-версией. Отмечается, что перед тем, как устанавливать новую операционную систему, необходимо убедиться в том, что аккумулятор полностью заряжен.

Компания Xiaomi выпустила туалетную бумагу собственного производства, бумага разделена на два вида по цвету. Отмечается, что эта разработка не является бюджетным вариантом и значительно дороже своих аналогов. Плюсом этой туалетной бумаги является отсутствие добавок и экологичность.