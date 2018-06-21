"Яндекс" запустил рейтинг самых популярных сайтов

Компания «Яндекс» радует очередной новинкой. В сервисе «Яндекс.Радар» стал доступен рейтинг самых популярных российских интернет-ресурсов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.

Рейтинг охватывает 10 тысяч сайтов, которые можно отфильтровать по типу и тематике. Это первый публичный рейтинг такого масштаба, который отображает интересы посетителей. Месячная посещаемость ресурса рассчитывается на основе обезличенных данных «Яндекс браузера», «Элементов Яндекса» и других. Рядом с каждым ресурсом в списке указан минимальный уровень посещаемости, при наведении курсора программа покажет максимальный. Самые точные данные приведены для сайтов, которые разрешили использовать данные «Яндекс.Метрики» и AppMetriсa.

Помиво всего перечисленного, в рейтинге можно будет посмотреть среднюю дневную посещаемость, целевую аудиторию и среднее время, которое пользователь проводит на сайте. Фильтрация по типу и тематике будет очень полезна маркетологам, рекламодателям и владельцам сторонних ресурсов.

«Яндекс.Метрика» — бесплатный интернет-сервис, предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов, и анализа поведения пользователей. На данный момент «Яндекс.Метрика» является второй по размеру системой веб-аналитики в Европе. Сервис интегрирован с «Яндекс.Директом» и «Яндекс.Маркетом» и позволяет группировать посетителей ресурса по нескольким параметрам.

Напомним, что осенью компания запустила сервис «Яндекс.Услуги», через который можно найти специалистов. Свои данные там уже оставили несколько тысяч работников. Также на «Яндекс.Маркете» был запущен интернет-магазин «Беру», созданный совместно со Сбербанком.