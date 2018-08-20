Владельцы Meizu получили возможность заменить старый аккумулятор за 13 долларов

Китайская компания Meizu сообщила о старте акции, которая позволяет пользователям смартфона произвести замену старого аккумулятора на новый.

Как правило, большинство сервисных центров завышает цены по ремонту смартфонов, при этом не всегда есть шанс получить оригинальный аккумулятор. Meizu предоставит эту услугу всего за 13 долларов. Представители компании добавили, что плата вносится не за сам расходный компонента, а за работу по замене аккумулятора.

Чтобы стать участником акции пользователям китайских смартфонов необходимо обратиться в официальный сервисный центр. Предложение доступно не только для тех, кто приобрёл расширенную гарантию или продлевал её, но и для других владельцев различных моделей устройств компании Meizu.

В начале ноября в России стартовал предзаказ на смартфон Meizu 16. Цена на устройство варьируется от 29 990 до 35 490 рублей в зависимости от типа устройства и продавца. Начало продаж ожидается в декабре.