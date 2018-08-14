В 2019 году все подмосковные МФЦ оборудуют устройствами для зарядки гаджетов

В 2019 году посетители подмосковных МФЦ смогут на месте зарядить своё устройство. Соответствующее заявление было сделано Михаилом Анисимовым, руководителем уполномоченного МФЦ Московской области.

В официальном сообщении ведомства уточнили, что специальные ячейки для зарядки гаджетов пока имеются только в Солнечногорске, где были установлены в рамках тестового проекта. Устройство функционирует примерно месяц. Первые итоги проекта оказались положительными, устройства пользуются большой популярностью у посетителей. Помимо этого почти все учреждения вблизи Москвы оборудованы Wi-Fi. С его помощью посетители могут уточнить статус поданного заявления или просто посидеть в интернете. Анисимов уточнил, что для них очень важно, чтобы в МФЦ граждане имели доступ к интернету.

Ранее стало известно, что в Московской области к концу 2018 года планируют открыть более 10 новых офисов МФЦ. Об этом в среду заявил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.