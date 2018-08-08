Telegram станет обладателем собственной блокчейн-платформы

Отмечается, что блокчейн-платформа станет доступной для мессенджера уже до конца ноября. Проект получил название Telegram Open Network. Известно, что объем инвестиций в него составил 1,7 млрд долларов.

Бизнесменам, которые инвестировали свои денежные средства в проект направлено письмо, в тексте которого указано, что готовность платформы составляет 95%. Сама блокчейн-платформа называется TON. Известно, что благодаря ей станет возможным проводить транзакции гораздо быстрее конкурентов.

Новую криптовалюту назвали Gram. Аналитики прогнозируют значительное увеличение распространения новой криптовалюты на рынке и уверены, что уже к 2022 году она займет 1% от всего рынка, а в последующие 4 года сможет разрастись в 10 раз. Это позволит потеснить более крупных игроков, которые сейчас являются фаворитами.

Ожидаемый объем операций составит около 17,1 миллиардов в год. На сегодняшний день известно, что в проекте приняли участие 175 инвесторов. Они все получили токены, которые после запуска платформы смогут обменять на криптовалюту. Уже сейчас продано 2,89 млрд токенов. При этом стоимость одной монеты, предположительно может увеличиться с 1,33 доллара до 9 долларов, что значительно скажется на приросте прибыли.