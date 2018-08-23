Коварство хакеров: какие вирусы угрожают пользователям Apple

В конце сентября специалист по информационной безопасности догадался, как создатель вируса Fruitfly Мас Филипп Дурачинский в течение тринадцати лет зарожал множество компьютеров.

Техника на операционной системе macOS была подтверждена нападениям, с компьютеров исчезали файлы. Также программа давала возможность подслушивать чужие разговоры и подглядывать за пользователями. Э Именно этот вирус и является наиболее опасным. Он искал компьютеры через интернет со слабыми паролями или те, где пароли отсутствуют вовсе. На эти устройства он и устанавливал вредоносную программу. В 2017 создатель вируса был арестован, но программа всё ещё работает. И техника производства Apple становится самой главной целью злоумышленников.

«ФИНАМ» увидел в акциях Apple потенциал роста в 19,1%, компания отчиталась о значительном увеличении выручки. На данный момент на балансе компании находится множество долгосрочных ценных бумаг в обращаю стоимость 170,8 миллиардов долларов.

Стоит отметить и то, что Apple патентует более стойкие к внешним воздействиям аккумуляторы. Изложенные в заявке принципы подразумевают под собой масштабирование. Заявка была подана во втором квартале 2018 года и опубликована на прошлой неделе.