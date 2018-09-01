В России создали 3D-принтер для изготовления тортов и пирожных

Создатели рассказали, что изобретенное устройство может печатать шоколадом, тестом и декоративным гелем. Благодаря 3D-принтеру можно формировать совершенно индивидуальные заказы, в числе которых портреты, скульптуры и надписи.

Авторами разработки стали инженеры компании ISL вместе с Центром аддитивных технологий, который был создан на базе Государственного университета пищевых производств. Интересно, что устройство не требует от повара никаких кулинарных талантов и способно заменить опытного кондитера в приготовлении различных гастрономических изысков.

Разработчики рассказали, что основа у устройства такая же, как и у уже знакомого всем обычного 3D-принтера. Разница только в том, что для модификации определенного продукта необходимо устанавливать разные детали. Например, как подчеркнул один из разработчиков принтера Эдуард Шибанов, для шоколада пришлось использовать перистальтические и шестеренчатые насосы. Изобретатель объяснил, что эти элементы намного точнее в плане дозировки продукта. А это один из главных принципов в кулинарии.

Авторы нового принтера отметили, что его применение возможно в нескольких областях. Так, помощью устройства могут воспользоваться различные рестораны и кондитерские. При этом, как указали создатели, его также можно установить там, где посетителям очень важен эстетический вид изготовленного продукта, но нет специальных поваров-кондитеров. Разработчики рассчитывают, что широкое распространение принтер получит уже через 5-10 лет.