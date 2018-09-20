Facebook хочет запатентовать алгоритм поиска друзей на основе местоположения

Компания Facebook подала патент с требованием закрепить за ней систему поиска возможный друзей с помощью геолокации.

Алгоритм будет предлагать пользователю друзей, которые ближе всего к нему находятся, часто с ним встречаются в одних и тех же местах или проводят вместе достаточно времени. Предположительно в соцсети будут использовать компас и гироскоп, встроенный в телефон. Если патент будет одобрен, то в скором времени в рекомендациях пользователей Facebook появятся люди, проживающие неподалеку или проводящие много времени поблизости.

Как полагает телеканал Fox News, возможно, новый алгоритм дополнит уже имеющуюся в соцсети функцию рекомендации друзей «Вы можете их знать». Однако подобная функция не находит одобрения у всех пользователей. Некоторые из них жалуются, что их профиль появляется в рекомендациях у людей, с которыми они не хотят контактировать. В компании отмечают, что не всегда технологии, на которые они стремятся получить патент, используются в будущем, поэтому не стоит воспринимать патент, как будущий план.

Ранее стало известно, что после обновления пользователи Facebook Messenger в течение 10 минут смогут удалить отправленное сообщение. Новая функция появится в ближайшее время, хотя точная дата не называется.