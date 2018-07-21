Xiaomi обновила операционные системы смартфонов Redmi 5 и Mi 5S

Разработчики Xiaomi продолжают радовать своих пользователей обновлениям. В этот раз популярные в России бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Mi 5S получили обновление операционной системы до Android 8.1. Также был обновлен интерфейс MIUI.

Смартфон Redmi 5 изначально работал на ОС Android 7 и не обновлялся достаточно долгое время. Обновить гаджеты сразу до Android 9 Pie в Xiaomi не получилось, однако Android 8.1. - это уже неплохо.

Что касается Mi 5S, то для него стала доступна Android Oreo. При этом оба устройства получили MIUI 10 - улучшенную версию надстройки интерфейса. Прошивка официальная, однако пока обновление носит статус бета-версии возможны различные баги и ошибки в работе обновленных систем.

Процесс обновления произойдет автоматически, но нужно убедиться в том, что батарея смартфона заряжена не менее чем на 50%, потому что в противном случае есть риск, что телефон выключится в процессе обновления, а это выведет его из строя.

Напомним, что в октябре этого года Xiaomi анонсировала свой первый смартфон-слайдер Mi Mix 3 с выдвижной камерой и 10 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Corporation - китайская компания, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году. Лэй Цзюнь также известен как «китайский Стив Джобс». Компания специализируется на производстве смартфонов. Причем в линейке продукции Xiaomi есть как бюджетные варианты, так и дорогостоящие флагманы. Чистая прибыль Xiaomi в 2017 году составила $18 миллиардов долларов.