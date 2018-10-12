Sony обновила смартфоны XZ1, XZ1 Compact и XZ Premium

Компания Sony обновила операционную систему смартфонов XZ1, XZ1 Compact и XZ Premium. Теперь гаджеты работают на девятой версии операционной системы Android.

По замыслам разработчиков, обновление должно было выйти ещё 26 октября, но вовремя выявленные ошибки и недочеты в системе вынудили отложить премьеру на две недели. Обновление получилось очень масштабным, и в целом оказало значительное влияние на улучшение работы устройств. Например, в камере была добавлена функция записи видео, получившая название - 1080p Super Slow Motion.

Кроме того, в прошивку включен патч с пакетом обновлений кода безопасности для Android, собравший все последние дополнения до октября 2018 года.

Sony Corporation - японская международная корпорация, основанная в 1946 году. Штаб – квартира находится в Токио. Является крупнейшим в мире производителем домашней и профессиональной электроники и игровых консолей. Помимо этого, Sony владеет звукозаписывающей маркой Sony Music Entertainment, киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures.