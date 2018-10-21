Подтверди свое лидерство: Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 в тексте выдержал 350000 раскрытий

Китайский пользователь протестировал слайдер Xiaomi Mi Mix 3, в результате чего доказал, что устройство надёжно. Смартфон смог выдержать 350000 раскрытый.

Именно об этом заявила компания Xiaomi на презентации нового гаджета. Несмотря на то, что в сети появились тесты, по данным которых составлен э смартфон выдерживает менее 100000 раскрытий, стоит верить официальным данным. Эксперты установили в результате проверки, что слайдер послужит на протяжении 8 лет, если владелец будет делать по 100 сдвигов в день. По мнению специалистов, такое количество времени работы является максимально возможным. Но стоит отметить, что, независимо от подведённых итогов установить функциональный предел смартфона так и не удалось.

Также в сети появились характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 8s, в скором времени телефон уже поступит в продажу. Гаджет стоимостью 19 тысяч рублей будет находиться в средней ценовой категории. Дисплей нового смартфона будет равен 6,4 дюйма, а также Xiaomi оснащен тройной камерой с разрешением на 48 Мп.

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