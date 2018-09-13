В России заработала eSIM

В России с сегодняшнего дня работает технология eSIM для мобильных устройств. Подключение пока предоставляют только два оператора: Truphone и GigSky. Для активации функции нужно отсканировать QR-код, пройти несколько ступеней регистрации и подключить роуминг.

Уникальная технология eSIM позволяет использовать мобильный номер без SIM-карты и совершать звонки со своего номера за рубеж. В рамах опции абоненты смогут воспользоваться тарифом иностранного оператора.

Технология eSIM уже несколько лет работает в телефонах многих производителей, однако компании Apple решилась внедрить инновацию в свои гаджеты только сейчас. На презентации было объявлено, что eSIM станут поддерживать только новейшие «яблочные» девайсы - это iPhone XS, XS Max и XR.

eSIM – это встроенная в устройство электронная SIM-карта. Поменять eSIM-ку невозможно, зато её можно настроить для работы с разными операторами. Несмотря на все плюсы, у технологии есть и некоторые недостатки: во время разговора с одной SIM-карты вторая будет недоступна, подключаться к Сети можно тоже лишь по очереди.

eSIM уже функционирует на территории Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Испании, Канаде, США, Хорватии и Чехии.