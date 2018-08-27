Состоялся первый в истории коммерческий запуск ракеты-носителя с микроспутниками

В коммерческой космонавтике дебютировала компания Rocket Lab.

Сегодня в 6:50 по московскому времени шесть микроспутников были отправлены на ракете-носителе Electron в рамках первого полностью коммерческого запуска. Также ответственная за событие компания Rocket Lab продемонстрировала новую систему торможения.

Руководитель компании Питер Бек изначально планировал запуск ещё на конец июня, однако было принято решение не спешить и всё как следует перепроверить. Полуостров Махия, что в Новой Зеландии, послужил стартовой площадкой для запуска. Если учитывать экспериментальный и полукоммерческий запуск, то нынешний для Rocket Lab уже третий. Примечателен тот факт, что повторяя заданный в своё время компанией SpaceX тренд, Rocket Lab тоже даёт своим космическим миссиям нестандартные названия: первый запуск назывался «Это тест», второй – «Ещё тестируем», а сегодняшний - «Пора за дело».

Смысл данной миссии заключается в запуске в космос миниатюрных космических спутников, а также в демонстрации новой системы торможения во время сведения спутника с орбиты. Это, по словам Бека, поможет меньше засорять околоземное пространство.