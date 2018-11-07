Microsoft выкупила новые студии Obsidian и inXile

Под крылом знаменитой компании теперь оказались новые студии, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Сообщалось, что Obsidian и inXile находились на грани банкротства, поэтому покупка Microsoft - вынужденный шаг.

При этом корпорация настаивает на том, что не собирается отнимать самостоятельность студий. Напротив, руководство Microsoft заявило, что намерено поддерживать их независимость и помогать в разработке новых проектов, а также в продолжении старых.

Известно, что студии уже записали шестиминутный ролик, где объясняют фанатам свое решение. По их словам, самостоятельно они больше не могли находиться на рынке. Руководство компаний отметило, что дальнейшее автономное функционирование привело бы к полному краху и разорению. Кроме того, благодаря Microsoft студии Obsidian и inXile смогут полностью сосредоточиться на творчестве и не беспокоиться в ближайшем будущем о поиске необходимых денежных средств.

При этом знаменитая корпорация вовсе не планирует полное слияние. По словам ее официальных представителей, внутри компаний уже сформировалась собственная культура, поэтому они сохранят полную самостоятельность друг от друга.