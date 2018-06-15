После Большого взрыва: ученые экспериментируют с ядрами свинца для восстановления общей картины

Как отмечается, вскоре большой адронный коллайдер отправится на модернизацию, которая будет длиться в течение двух лет. В последние недели перед отключением учёные решили провести опыт с ядрами свинца.

На данный момент времени исследователями проведены первые экспериментальные столкновения с энергией более 5 ТэВ. Эти столкновения помогут учёным исследовать кверк-глюонную плазму, состояние материи, которое, по предварительным данным, существовало в первые мгновения после Большого взрыва. Это поспособствует изучению изучению максимально возможной светимости. Необходимо собрать большое количество всеобъемлющей информации и подготовиться к дальнейшей работе на основе полученных данных.

Учёные из Манчестерского университета запустили самый мощный нейронный суперкомпьютер. Устройство работает благодаря 1 млн процессоров и стоит почти 20 млн долларов. Одним из главных предназначений компьютера является моделирование человеческого мозга, хотя полностью воссоздать его невозможно на данный момент. Робот, в котором была реализована эта модель, мог в режиме реального времени усваивать визуальную информацию.

Сбербанк сократил 70% менеджеров из-за искусственного интеллекта. Внедрение роботов позволит сократить большое количество сотрудников по всей стране, которые занимаются рутинными операциями. Отмечается, что эту работу могут выполнять и роботы.