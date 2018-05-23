Ученые рассказали, что роботы могут заменить творческих гениев уже к 2062 году

Специалисты рассказали, что технологии развиваются слишком быстро. Учитывая этот факт, машины смогут заменять людей не только в каких-то элементарных действиях, но и более сложных процессах, сообщает издание Daily Star.

Эксперт искусственного интеллекта (AI) Тоби Уолш заявил, что роботы смогут не только выполнять разной сложности расчеты, но и соответствовать человеческой креативности, эмоциональному интеллекту и адаптивности. Он уверен, что это произойдет менее чем за 50 лет. А потому что за свои рабочие места стоит переживать и профессионалам творческих областях. Как выяснил специалист, выступая с докладом на австралийском фестивале Опасных идей в Сиднее, роботы уже к 2062 году могут стать такими же умными, как творческие гении.

Ученые высказал опасения, что технологии будут формировать наше будущее. По его мнению, сейчас будущее совсем не определено. Поэтому Уолш считает, что необходимо озадачиться вопросом, как определить новую эру информации. Он отметил, что роботом уже создана первая картина. Более того, она даже продана за 435 500 долларов. Это свидетельствует о том, что произведения, создаваемые машинами уже сравнимы с теми, которые делают люди, что не может не вызывать беспокойство.