«Восстание машин»: приставка Xbox One X без ведома хозяина зажгла электрокамин

Необычный случай произошел в Англии. Электрокамин может управляться лишь посредством пульта ДУ, однако игровая приставка знает куда больше, пишут иностранные СМИ.

Издание Eurogamer рассказало о проблеме, с которой столкнулся англичанин Энди Эгглтон. 44-летний мужчина пожаловался, что его игровая консоль Xbox One X устроила в его доме «восстание машин». Приставка без ведома хозяина зажгла электрокамин, это повторялось несколько раз подряд.

Мужчина написал в издание письмо, прикрепив к нему видео. В ролике показано, как англичанин включает свою приставку, а она почти сразу же зажигает камин. Редактор новостей не сразу поверил словам и даже видео показалось ему сомнительным. Однако, когда мужчина показал «восстание машин» через видеосвязь по FaceTime, сомнения развеялись.

Редактор обратился в компанию Digital Foundry, которая является производителем электрокаминов. Именно эта фирма сделала камин, установленный дома у англичанина. Специалист компании пояснил, что консоль неоднократно зажгла электрокамин из-за инфракрасных сигналов, которые были распознаны как команда с пульта ДУ.

Производитель Xbox One X, компания Microsoft, объяснить странное явление не смог. Вполне возможно, что игровая консоль имеет куда больше возможностей, чем предполагалось ранее. В компании Илона Маска The Boring Company уже нашли новое применение для геймпада от Xbox, там посредством геймерского гаджета инженеры управляют огромными конструкциями, из которых строится тоннель для электробусов.