Xbox Live бесплатно раздает оригинальную версию Crackdown

Игру можно активировать и закрепить за аккаунтом навсегда. Предложение уже доступно для скачивания в сервисе.

Первая Crackdown вышла в феврале 2011 года - почти 12 лет назад. Ко дню рождению проекта Microsoft выпускает уже третью часть, анонс которой ожидается 10-11 ноября на конференции X018. Вероятно, компания хочет напомнить геймерам о корнях серии, а потому раздает оригинальную версию абсолютно бесплатно.

Xbox Live буквально дарит игру. Достаточно перейти на её основную страницу в сервисе. Стоит отметить, что в Crackdown можно играть не только на Xbox 360, но и на Xbox One благодаря обратной совместимости. Кроме того, не так давно разработчики улучшили картинку до разрешения 4K. Теперь открытым миром Crackdown могут насладиться даже требовательные игроки.