Facebook запустил музыкальный сервис Lasso для борьбы с TikTok

Приложение позволяет создавать короткие ролики с яркими эффектами в реальном времени. О новинке пишет The Verge.

В 2018 году начала набирать большую популярность китайский сервис TikTok. Главной его особенностью стали движения губ под выбранные песни. Функция пришлась по вкусу множеству подростков. В рамках конкурентной борьбы Facebook запустил собственный аналог социальной сети, получивший название Lasso. The Verge сомневается, что компании удастся привлечь внимание юношей, составляющих лишь 5% пользователей.

Lasso обладает крупной библиотекой музыкальных произведений, которые накопил за время длительного тестирования. Каждое из них можно использовать при создании роликов. Кроме того, в у приложения есть ряд мультимедийных инструментов, меняющих картинку. Например, анимированные фильтры и управление скоростью.

Доступ к сервису можно получить непосредственно на Facebook. Разработчики позволяют загружать видео из Lasso на страницы соцсети. Зарегистрировать в приложении можно и через Instagram. Пользователям предлагают оценивать ролики, метить их хэштегами, оформлять подписку на интересных авторов и смотреть рейтинг лучших работ за прошедшие сутки. В целом, у Lasso нет значительных отличий от TikTok.