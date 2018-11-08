Стоимость акций Tesla начала расти после ухода Илона Маска

Эксперты утверждают, что 420 долларов за акцию компании Tesla не является несбыточной мечтой.

После ухода Маска, в компанию Tesla пришёл новый руководитель. Назначение давнего члена правления Робин Денхолм на пост председателя прошло в минувший четверг. Движения акций на короткое время повысило цену до уровня 420 американских долларов за одну ценную бумагу, что было «финансовой подушкой», как выразился Илон Маск. Необоснованное заявление стоило ему штрафа в размере 20 млн долларов США и места председателя компании. Эксперт Тодд Гордон, основатель TradingAnalysis.com, утверждает, что согласно статистике, оценка акций Илоном Маском в 420 долларов США может и не быть «несбыточной» мечтой. Переход на уровень 420 долларов за акцию представляет собой почти 20-процентный потенциал роста с цены уровня 351 американского доллара. Что означает, стоимость акций Tesla может начать активно расти.

Денхолм была членом совета Tesla с 2014 года. Ранее женщина работала в компании Telstra, занимающейся телекоммуникациями в Австралии, где руководила постом финансового директора, однако она оставила ту работу, чтобы сосредоточиться на новой должности в автомобильном строительстве. В этом году акции компании Tesla выросли на 13%, однако упали на 9% по сравнению со своим «пиком».