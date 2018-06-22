Конструктор назвал Су-57 универсальнее американских F-22 и F-35

Сегодня, 17:13 \\ Техника и технологии

Российский истребитель создавали многофункциональным, тогда как западные аналоги специализируются на конкретных задачах. О преимуществах боевой машины рассказал её создатель Михаил Стрелец.

 По словам главного конструктора, американские инженеры при создании F-22 Raptor сделали упор на воздушных боях. Позднее они осознали необходимость поражать наземные цели и попытались исправить положение. Однако более крупные снаряды "воздух-поверхность" не поместились в уже созданные отсеки. F-35 предназначен именно для атаки наземных объектов.

По словам Михаила Стрельца, российский Су-57 куда универсальнее упомянутых моделей из США. В первую очередь, по соотношению массы к подъемной нагрузке. То есть, при своих размерах он способен принять во внутренние отсеки больше средств поражения. Он назвал Су-57 лучшим в этой сфере даже среди истребителей пятого поколения. Кроме того, российская модель превосходит F-35 по скорости и маневренности. Об этом конструктор-директор заявил в интервью изданию "Звезда". Ранее преимущества самолета признали и за рубежом.

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Автор - Александр Лубяной
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