Google расширила приложение для очистки памяти Go на все версии Android

Сегодня, 15:38 \\ Техника и технологии

На такой шаг разработчиков вдохновила высокая популярность проекта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

 В конце 2017 года Google подарила систему Android Go приложение Files Gо. Оно выполняло функции файлового менеджера и помогало управлять пользовательскими данными. Например, проводить очистку ненужного и оптимизировать расход операционной памяти.

Приложение пришлось по вкусу большому количеству пользователей Android Go. По данным компании, до глобального обновления им активно пользовались до 30 миллионов человек в месяц. В ноябре Google избавила Files от приставки "Go" и внедрила интерфейс Material Design 2.0. А кроме того, расширила список поддерживаемых систем. Теперь приложение можно скачать на все версии Android в фирменном магазине Play Market.

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Автор - Александр Лубяной
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