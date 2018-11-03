Китайцы показали ударный вертолет на экспорт

Сегодня, 13:56 \\ Техника и технологии

В Китае продемонстрировали улучшенную версию вертолета Zhishengji-10ME, который будет поставляться на экспорт.

Впервые на выставке аэрокосмической техники в Китае была представлена публике экспортная версия ударного вертолета Zhishengji-10ME. Выставку провели в городском округе Чжухае. Вертолет представляет собой улучшенную модификацию стоящего на вооружении китайской армии Z-10K.

Обновленный вертолет Z-10ME будет экспортироваться в страны дальнего и ближнего зарубежья. От оригинальной версии новинка отличается улучшенным бортовым комплексом обороны, внедрением системы предупреждения о ракетном обстреле, и радиолокационным предупреждением. Кроме того, вертолет Zhishengji-10ME имеет усиление корпуса из графеновой брони, что уменьшило массу машины, но увеличило прочность. Вертолет может разогнаться до 350 км/ч, имея запас горючего на 825 километров полета. Вооружить его можно дополнительно ракетами. Основной задачей Z-10ME является атака по наземным целям, включая живую силу и технику противника.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

LG полностью изменит дизайн своих смартфонов

Смартфоны LG в будущем ждут большие перемены. В следующем году компания сосредоточится не только на создании смартфонов с гибкими экранами, но также и на разработке гаджетов с отверстиями в дисплее...

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Компания Xiaomi представила новый телевизор Mi TV 4

Xiaomi порадовала своих поклонников впечатляющей новинкой. Китайская компания...

В Московском зоопарке родилась редкая мартышка диана впервые за 16 лет‍

 Судя по тому, насколько часто в учреждении появляются новые особи, оно растет и...

Программисты разработали новый алгоритм для защиты персональных данных

 Программисты из Стэнфордского университета разработали систему защиты персональных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ