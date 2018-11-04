В Швейцарии учатся заряжать беспилотники лазером во время полета

Необходимую мощность лучу обеспечивает искусственный алмаз, созданный специально для этого проекта. Об исследовании сообщает пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны.

Инженеры из Швейцарии пытаются увеличить время полета беспилотных аппаратов. Сотрудники лаборатории Lake-Diamond во главе с Паскалем Галло придумали способ, как заряжать небольшие дроны прямо во время полета. Для этого они используют наземную лазерную установку мощностью в десятки ватт. Отмечается, что такая технология подойдет и для крупных дронов. Нужно лишь собрать комплекс из нескольких зарядных устройств

комплекс. Ученые учатся концентрировать зарядку на аккумуляторе беспилотников. Они отмечают, что лазерные лучи склонны рассеиваться с расстоянием. Поэтому для фокусировки нужно задействовать квадратный алмаз размером в несколько миллиметров. Авторы исследования утверждают, что им уже удалось продлить эффективную концентрацию лучей на сотни метров.

Швейцарский университет собирается представить рабочий прототип в 2019 году. В случае успешных испытаний, технология может поступить в серийное производство уже в 2020. Исследователи отмечают, что беспилотники все равно нуждаются в емких аккумуляторах на случай повреждения или работы в отдаленной местности. Кроме того, лазерные установки можно приспособить для отправки сигналов орбитальным спутникам.