Робот убил пациента во время операции в Великобритании

Первая роботизированная операция на митральном клапане сердца была провалена из-за новых технологий.

Кардиохирург Сукумаран Наир и его помощник Тэйс Пиллай были вынуждены работать в тяжёлых условиях. Основной причиной помех стал робот, который должен был помочь во время первой подобной операции в Великобритании. Однако машина издавала слишком много шума, и врачи вынуждены были разговаривать, повышая голос, чтобы услышать друг друга. Также робот ударил по руке ассистента, после чего кардиохирург понял, что швы на сердце пациента недостаточно хороши.

После того, как машина убила первого человека, доктор Сукумаран Наир отказался выполнять подобные операции. Кардиохирург сожалеет, что не предупредил пациента о том, что его повергнут дополнительному риску. Врач не указал на то, что операция будет произведена при помощи робота. Также он уверен, что мужчина должен был выжить, если бы вся работа проводилась в стандартном режиме, без использования нововведений.