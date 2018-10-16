Пользователи facebook смогут удалять отправленные сообщения

Сегодня, 15:39 \\ Техника и технологии

Следующая версия Facebook Messenger позволит пользователям удалять отправленные сообщения в течение 10 минут. Информация об этом появилась на странице обновления приложения в AppStore.

Помимо этого разработчики улучшили поиск по чатам и контактам, добавили цветовые градиенты в сообщениях, «тёмный» режим и другие функции. В общем доступе обновление появится в течение ближайших недель, однако точная дата не называется. На данный момент при удалении сообщения оно исчезает только у отправителя, получатель в любом случае его увидит. На странице также указано, что обновления будут добавляться постепенно.

Информация об обновлении появлялась ещё в апреле. Тогда же стало известно, что такая функция доступна для основателя соцсети Марка Цукерберга. Тестирование обновления прошло в октябре.

7 ноября Facebook и Google одобрили «Сетевой контракт», составленный «отцом интернета» Тимоти Бернесом-Ли, который предложил создать свободную и справедливую Сеть.

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Автор - Елена Андреева
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