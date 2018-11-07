Компания Oppo отправила более 100 млн телефонов с технологией быстрой зарядки VOOC

Сегодня, 12:36 \\ Техника и технологии

Oppo провела мероприятие в Шанхае под названием «Super VOOC Flash Charge Day».

Мероприятие состоялось в честь празднования отправки 100 млн устройств с системой быстрой зарядки VOOC. Вице-президент компании Oppo Шень Ижень, ответственный за внутренний бизнес компании, объявил, что новые стандарты ведут к изменению потребительских привычек, когда люди подключают телефоны на зарядку утром перед выходом из дома, а не оставляют их заряжаться на всю ночь. Благодаря внедрению новых технологий в аккумуляторы телефонов, компания утверждает, что за 15 минут можно полность зарядить батарею ёмкостью 2500 мАч.

Чтобы отметить пройденный рубеж и продолжить путь к усовершенствованию стандарта быстрого заряда устройств Super VOOC, своим амбассадором Oppo выбрала мультяшного персонажа Пикачу. В рамках промоакции Oppo выпустила защитный чехол на телефон Oppo R17 Pro, серию стикеров, ярлык NFC, а самое главное – переносной блок питания на 10 000 мАч с изображениями Пикачу. Так, Цена Pikachu Edition Super VOOC Power Bank составляет около 50 долларов США. Вскоре он должен появиться на официальном веб-сайте компании Oppo.

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Автор - Хельга Финская
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