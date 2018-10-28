Власти США обязали Qualcomm делиться наработками с конкурентами

Окружной суд Сан-Хосе в штате Калифорния призвала бренд лицензировать ряд своих патентов другим производителям процессоров. Об этом пишет издание The Verge.

Иск против подала Федеральная комиссия по торговле. Ещё в 2017 году власти США заметили у разработчиков стремление к монополии в сфере создания мобильных чипов - компания отказывалась делиться своими технологиями. А желание приобрести лицензии на некоторые из них изъявляет руководство Intel и Samsung. До недавнего времени Qualcomm лицензировала лишь разработчиков смартфонов, использующих брендовые процессоры в обмен на проценты.

Судья Люси Кох частично удовлетворила требования комиссии о наработках и обязала производителей принять условия некоторых конкурентов. Она пришла к выводу, что компании нужно выполнять обязательства, возложенные при регистрации патентов. Однако вердикт решил не все вопросы FTC. В январе 2019 года суд Сан-Хосе рассмотрит другие обвинения в адрес Qualcomm. Пока же стороны пытаются договориться мирным путем.