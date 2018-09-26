Google позволит пользователям отмечать на картах радары и места аварий

Компания Google сделала анонс нового расширения для Google Maps, которое позволит пользователям отмечать на карте места аварий, радары и камеры для контроля трафика.

Некоторые пользователи сервиса уже заметили новые иконки в виде радара, которыми помечены некоторые места. Также на карте постепенно появляются отметки, указывающие на дорожно-транспортное происшествие. В настоящий момент иконок установлено немного, что указывает на тестовый режим функции. Когда разработчики закончат расширение, оно заработает и у других пользователей картографического сервиса.

За рубежом положительно оценили идею Google, назвав её «полезным дополнением», которое придётся по вкусу водителям, пользующимся сервисом вместо навигатора. Сама компания пока никак не комментирует нововведение. Пользователи ожидают, что новую функцию внедрят в ближайшее время. По предварительным данным это произойдёт в течение месяца.

Будет ли доступно обновление на территории России пока не известно.