В Нидерландах представили 3D-принтер для печати бумажными отходами

Готовые конструкции можно использовать для создания полезных предметов интерьера. Изобретатель технологии Бир Холтхёйс опубликовал примеры на своем сайте.

Дизайнер из Нидерландов увидел в бумажных отходах хорошее сырье для печати. В отличии от стандартного пластика, материал не представляет угрозу для окружающей среды. Это особенно актуально на фоне экологической политики ряда европейских стран, запрещающих одноразовые пластиковые приборы для употребления пищи.

В итоге Бир Холтхёс представил собственную модель 3D-принтера, работающий с экологичными ресурсами. Он изменил распространенную конструкцию FDM-устройства, в которой поверхность основания перемещается относительно сопла по вертикали и горизонтали. Однако модель голландца использует бумажную массу, связанную специальным природным веществом. После высыхания детали застывают и приобретают довольно высокую прочность.