LG полностью изменит дизайн своих смартфонов

Смартфоны LG в будущем ждут большие перемены. В следующем году компания сосредоточится не только на создании смартфонов с гибкими экранами, но также и на разработке гаджетов с отверстиями в дисплее только для фронтальной камеры.

Корейская компания оформила патент на смартфоны, в которых под фронтальную камеру в экране выделено отверстие. Причем оно может быть расположено как по центру, так и в углу экрана. На одном из представленных патентов одно устройство получило полностью безрамочный экран, а второй смартфон изображен с зауженной гранью. Зачем это сделано, в компании не уточнили.

Во втором патенте «LG» демонстрируют вариант размещения основной камеры с четырьмя объективами на задней панели. Это очень похоже на новый смартфон Huawei Mate 20 Pro.

Пока дизайн моделей представлен только патентными изображениями.

«LG Electronics Inc» — южнокорейская компания, основана в 1958 году. Является одним из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники. Входит в состав конгломерата «LG Group». Главный офис компании находится в Сеуле. Компания специализируется на производстве бытовой техники, смартфонов, телевизоров, аудио и видео техники, компьютерных мониторов, ноутбуков и систем кондиционирования.