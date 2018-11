Microsoft намекнула пользователям Xbox One на возможные эксклюзивы для консоли

В официальном Twitter-аккаунте компании Microsoft, появилась информация о специальном мероприятии X018, на котором состоится презентация новых игр для Xbox.

Ещё в сентябре представители компании сообщили поклонникам консоли, что скоро их ожидает особое мероприятие, и только 7 ноября точно стала известна дата проведения события – полночь с 10 на 11 ноября. Кроме того, недавно в Twitter появился пост, в котором говорилось о возможном обновлении PUBG, которая ранее стала бесплатной, и выходе дополнения для Shadow of the Tomb Raider. Согласно слухам, на мероприятии Microsoft расскажет много нового об игре State of Decay 2, что указывает на то, что компания не собирается забрасывать проект.

Но больше всего поклонников консоли заинтересовали слова о новых эксклюзивах, однако пока названия проектов остаются в секрете.

На днях в сети появился релизный трейлер игры The Walking Dead от студии Overkill Software, которая была разработана по мотивам одноимённого американского сериала. Игра будет доступна на Xbox One и PS4 Overkill's.