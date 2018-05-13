Samsung перезапустит серию Galaxy R

Компания "Samsung" решила возобновить производство смартфонов Galaxy R. Последний гаджет был выпущен в 2011 году и являлся упрощенной версией Galaxy S2.

Об этом сообщают специализированные издания, ссылающиеся на «надежный источник» под псевдонимом MMDDJ_ в Twitter.

В настоящий момент разработчики компании трудятся над новым бюджетным смартфоном. Уже известно, что оно будет работать на бюджетном процессоре Qualcomm Snapdragon 450. Другие технические характеристики новинки пока держатся в секрете.

Новость о перезапуске Galaxy R появилась в Сети еще летом, однако тогда было неизвестно, будет ли это смартфон или другое устройство. Скорее всего, решение о возрождении серии было принято для продажи смартфонов Galaxy R на развивающихся рынках. Особенно компании интересен рынок Индии.