Oppo представила в Европе смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo

Китайская компания «Oppo» презентовала для европейского рынка два новых смартфона.

Новинки Oppo RX17 и Oppo RX17 Pro поступят в продажу в Европе 16 ноября.

Смартфон Neo RX17 Pro имеет процессор Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. У новинки AMOLED - дисплей 6,4-дюйма (чуть более 15 сантиметров) с разрешением Full HD+ на 2340x1080 Мп. Разрешение селфи - камеры - 25 Мп. Основная двойная камера девайса имеет разрешение 20 и 12 Мп соответственно. Разработчики оснaстили девайс аккумулятором на 3700 мАч с технологией Super Charge Flash Charge. Телефон можно будет зарядить с 0 до 40% всего за 10 минут.

Oppo RX17 Neo оснaщен процессором Snapdragon 660, имеет батарею объёом 3600 мАч, двойную камеру на 16 и 2 Мп и 4 Гб основной памяти. Все остaльные технические хaрактеристики совпадают с Neo RX17 Pro.

Также обе новики оснащены скaнером для отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Цена RX17 Pro будет 599 евро. Стоимость RX17 Neo составит 349 евро.

Смартфоны R - серии будут впервые представлены на российском рынке. Цены еще не озвучены.

Oppo Electronics Corporation — китaйская компания, производитель бытовой техники и электроники. Является дочерней фирмой группы компаний «BBK Electronics LTD» Основана в 2004 году. В 2017 году «Opppo» вышлa на второе место по поставкам мобильных телефонов в Китае.