Google и Facebook согласились с "Сетевым контрактом" основателя интернета

Компании Google и Facebook поддержали договор, предложенный «отцом интернета» Тимом Бернерсом-Ли 5 ноября. Кроме них ещё 50 организаций одобрили проект.

«Сетевой контракт» предполагает обеспечить свободный доступ к Сети каждому человеку, а также предоставляет гарантию на защиту персональных данных пользователей. В договоре также прописана необходимость разработки интернет-технологий для построения благополучного общества. Как отметил Бернерс-Ли, «Сетевой контракт» должен иметь чёткие и жёсткие указания для компаний, имеющих влияние на интернет. Он отметил и то, что в последнее время Сеть потеряла доверие пользователей из-за частых случаев нарушений их прав, использованием интернета политическими деятелями и централизацией власти в руках ряда крупный корпораций. Новая Сеть должна стать более справедливой.

Стандарты договора будут дорабатываться в дальнейшем во время консультации с корпорациями и правительствами. Предполагается установление принципа сетевого нейтралитета, а также будут рассмотрены вопросы отсутствия интернета в некоторых странах.

Сейчас Бернерс-Ли занят разработкой нового масштабного проекта Solid, которая позволит пользователям самостоятельно выбирать место хранения персональной информации и с кем они будут ею делиться.