В России деревья пометят RFID-чипами для защиты от браконьеров

Они позволят отследить незаконно спиленный ствол и выйти на преступников. 7 ноября исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко отчитался об успешных испытаниях.

По его словам, в России увеличиваются случаи лесного браконьерства из-за растущего спроса на ценные породы деревьев: бук, дуб и ясень. Ежегодно незаконная вырубка наносит стране ущерб в миллиарды рублей. Правоохранители не способны должным образом контролировать процесс из-за труднодоступности территории и большой площади.

Для этих целей сотрудники холдинга "Росэлектроника" по заказу Минпромторга разработали специальные RFID-чипы. Ими планируют метить ценные деревья для защиты от злоумышленников. Промаркированные растения можно находить стационарными порталами и отслеживать их судьбу через Единую информационную систему "Учет древесины и сделок с ней", включая вырубку, транспортировку и сортировку.

Олег Евтушенко считает RFID-метки универсальным решением проблемы. Как показали испытания, чипы позволяют распознать дерево в автомобиле и поезде на расстоянии до 11 метров. Они выдерживают нагрузку до 5 тонн и работают при температуре от -40 до +65 градусов Цельсия.