Васильева призвала контролировать использование гаджетов в школах

Министр уточнила, что разговор о полном переходе учащихся на обучение с помощью гаджетов не имеет под собой оснований. Но ограничить использование во время учебы смартфонов и планшетов необходимо, особенно, для начальных классов.

По мнению министра, технологии принесут ощутимую пользу для бухгалтерии и делопроизводства в школах. Эти сферы будут постепенно переводиться в цифровой формат работы.

В России продолжаются исследования на тему того, какое влияние оказывают гаджеты на учащихся. В зависимости от результатов таких исследований будет подниматься разговор о цифровом образовании в школах с 1 по 9 класс.

Ранее Васильева сообщала, что полный отказ от смартфонов в школах России будет поддерживаться ведомством.

По словам Васильевой, внедрение цифрового образования потребует около 77 млрд руб.