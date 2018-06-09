AMD впервые выпускает 7-нанометровый графический процессор

Его воплотили в видеокартах Radeon Instinct MI50 и MI60. Презентация новинки состоялось на мероприятии Next Horizon в Орландо.

Новые графические процессоры назвали Vega 7nm. По словам разработчиков, они обладают площадью в 331 квадратный миллиметр. Благодаря 7-нанометровой технологии, на ней поместилось 13,23 миллиарда транзисторов. У оригинальной модели Vega плотность в два раза меньше. Впервые выпустив такой GPU, сотрудники AMD на 25% увеличили производительность и на 50% снизили энергопотребление.

Представители линейки Radeon Instinct отличаются объемом памяти и размерами графического процессора. Так в MI50 установили более слабую версию Vega с 3840 потоковыми процессорами, частотой в 1746 МГц и 16 Гб памяти. При этом MI60 демонстрирует частоту до 1800 МГц при 4096 процессорах и 32 Гб. В AMD старшую версию прозвали самой быстрой в сфере вычислений двойной точности - она может похвастаться производительностью в 7,4 Тфлопс. Кроме того, обе видеокарты поддерживают интерфейс PCI Express 4.0 x16.

Стоит отметить, что компания разработала новинки не для бытового использования. Поэтому геймерам не стоит прельщаться высокой производительностью. Radeon Instinct предназначен для работы с искусственным интеллектом и виртуализацией. AMD также выпустила платформу для разработки программ ROCm 2.0, поддерживающей конкурентные устройства от NVIDIA и Intel. К тому же, видеокарты не поддерживают Windows, работая лишь на Linux. По словам создателей, MI60 выйдет ещё до конца 2018 года. А вот младшую модель придется ждать до 2019.