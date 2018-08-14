Компания Xiaomi презентовала новый "умный" очиститель воздуха Mi Air Purifier

Китайская компания Xiaomi представила "умное" устройство, которое очищает воздух. Оно оснащено сенсорным экраном и голосовым помощником. По словам разработчиков, Mi Air Purifier может работать на площади до 105 квадратных метров.

Уникальность гаджета, как сообщают создатели, состоит в том, что оно способно работать более экономно с точки зрения потребления энергии. Кроме того, Mi Air Purifier практически бесшумен: уровень шума составляет 20,4 дБ.

Сотрудники компании, которые занимались производством очистителя, отмечают, что за час непрерывной работы он может отфильтровать около 300 квадратных метров воздуха. Причем устройство обладает несколькими уровнями фильтрации. Лучше всего эффективность гаджета будет заметна в небольших помещениях вроде жилых квартир. Более того, чтобы устройство не занимало место и не лишало небольшие помещения свободного пространства, его можно прикрепить к стене.

Напомним, ранее стало известно, что китайская компания Xiaomi презентовала освежитель воздуха в автомобиле. Интересно, что интенсивность тоже можно регулировать. Создатели предлагают на выбор линейку из различных ароматов. Одним из главных достоинств является отсутствие в составе спирта.