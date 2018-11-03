Китай продемонстрировал новый ударный беспилотник-невидимку

Презентация макетов состоялась на выставке Airshow China в Чжухае. О его характеристиках сообщило издание The War Zone.

Новые беспилотники в Китае разрабатывают сотрудники корпорации CASTC. Как демонстрирует модель, новый аппарат выполнен по схеме "летающее крыло". Создатели утверждают, что модель сделает невидимкой площадь рассеивания в 0,01 квадратного метра. При этом СН-805 обладает размахом крыла на 4 метра и способен взлетать с весом в 190 килограммов. Его максимальная скорость составляет 730 километров в час. Длительность полета - до 40 минут. СН-805 планируют использовать в качестве мишени для военных.

Кроме того, на выставке продемонстрировали модель CH-7. Этот беспилотник-невидимка превосходит предыдущий по размерам. Так размах его крыльев составляет 22 метра, а длина корпуса - 10 метров. Аппарат поднимает грузы весом до 2 тонн. Это ракеты и различные бомбы. По словам разработчиков, CH-7 разгоняется до 906 километров в час. А высота полета составляет 10-13 километров.

Кроме того, на Airshow China заметили модель палубного беспилотника для авианосца Type 003. Однако характеристики этой техники пока не разглашаются.