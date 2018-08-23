Компания Xiaomi представила новый телевизор Mi TV 4

Xiaomi порадовала своих поклонников впечатляющей новинкой. Китайская компания презентовала новый телевизор Mi TV 4 с безрамочным экраном.

Плазма имеет экран 65 – дюймов (165 сантиметров) с разрешением 3840х2160 пикселей и поддерживает HDR10. Частота обновления экрана - 60 Гц, а угол обзора - 178 градусов. Толщина корпуса составляет всего 7,5 мм, а задняя панель для жесткости корпуса выполнена из нержавеющего металла. Панель оснащена 4 – х ядернымо процессором Amlogic, работающим на основе Cortex-A53 и графическом ускорителе ARM Mali-450. Mi TV 4 имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Счастливых обладателей новинки ждет потрясающий звук. Разработчики встроили в телевизор высококачественные 8-ватные динамики с технологией Dolby + DTS.

В комплекте с телевизором идет пульт дистанционного управления с поддержкой Bluetooth и возможностью голосового управления.

Плазма Mi TV 4 уже доступна для покупки в официальных магазинах «Xiaomi». Цена новики составляет 870 долларов США.

Xiaomi Corporation - компания, основанная китайским «Стивом Джобсом» Лэй Цзюнем в 2010 году. Штаб-квартира находится в Пекине. Компания специализируется на производстве смартфонов, планшетов, ноутбуков, устройств для умного дома и телевизоров. Чистая прибыль «Xiaomi» в 2017 году составила 18 миллиардов долларов.