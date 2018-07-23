Хакеры притворились Илоном Маском и выманили у пользователей 150 тысяч долларов в биткоинах

Интернет-мошенники взломали один из аккаунтов в Twitter, поле чего обратились к пользователям под видом инженера и основателя компании Space X. Доверчивые юзеры поверили в «аттракцион щедрости» и лишились собственных денег.

Обманы в Сети – не редкость. С каждым годом интернет-мошенники придумывают новые способы и находят хитрые уловки для разных пользователей. В этот раз хакеры притворились Илоном Маском.

Мошенники завладели аккаунтом Pantheon Books, на который было подписано более 70 000 человек. После этого хакеры переименовали страницу. Пользуясь тем, что у аккаунта была «синяя галочка», злоумышленники ловки притворились Илоном Маском и даже поставили его снимок на «аватарку».

Хакеры разместили пост с обещанием раздать 1 000 биткоинов. Якобы, Илон Маск решил поделиться с поклонниками своими деньгами, но для этого им было нужно отправить ему денег на сумму от 0,1 до 2 биткоинов. Таким образом мошенники выманили у пользователей около 150 000 долларов в биткоинах. Хакеры обманули и завладели деньгами 326 доверчивых пользователей.