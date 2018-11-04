Билл Гейтс представил в Китае туалет, который может работать без воды

Основатель компании Microsoft представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, которому для функционирования не нужны вода и специальные сточные трубы. Билл Гейтс рассказал, что устройство уже готово выйти на рынок.

Основатель Microsoft пояснил, что технологии, которые посетители видят, когда смотрят на футуристический унитаз, это самое значительное достижение в области санитарии почти за 200 лет. Билл Гейтс рассказал, что устройство работает по принципу отделения жидких отходов от твердых. После сортировки все отходы превращаются с помощью специальных химикатов в удобрения.

Сообщается, что высокотехнологичный туалет был разработан исключительно на средства благотворительного фонда, основанного Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой. Устройство создавалось 7 лет. За это время на него было потрачено около 200 миллионов долларов. Всего создано пока только 20 таких моделей. Чтобы ввести их в массовое производство, нужно еще огромное количество вложений. Однако известно, что благотворительный фонд готов отдать для этого еще точно такую же денежную сумму.

Билл Гейтс уверен, что устройство очень быстро завоюет популярность и признание. Он сравнил скорость распространения новых туалетов с компьютерами, когда они только вышли на рынок.